On avait droit à un duel décisif dans le haut et le bas du tableau en ce dimanche après-midi de 35e journée de Liga. Effectivement, Girona, relégable au coup d’envoi, accueillait une équipe de Séville qui voulait reprendre sa quatrième position, qualificative pour la Ligue des Champions. Au final, les Catalans sont venus à bout des Andalous sur le score de 1-0.

C’est Portu qui a marqué le seul et unique but de la rencontre, peu après l’heure de jeu, concluant une belle action individuelle qu’il avait lui même lancée (1-0, 62e). Les trois points en poche, Girona dépasse Valladolid et est dix-septième, sortant ainsi de la zone rouge. Séville est cinquième mais à égalité de points avec le quatrième, Getafe.