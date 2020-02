Suite et fin de la 26e journée de Liga pour ce samedi avec une rencontre opposant Grenade (9e) au Celta de Vigo (17e), deux formations plutôt en forme. Les locaux restaient, avant le coup d’envoi de ce match, sur deux succès consécutifs alors que les Celticos n’avaient pas connu la défaite lors de leurs trois dernières sorties.

Et au Nuevo Los Cármenes, les deux équipes n’ont pas réussi à se départager et se sont séparées sur un score nul et vierge (0-0). Le Grenade (9e, 37 points) de Dimitri Foulquier et Roberto Soldado reste bien englué dans le ventre mou. Le Celta de Vigo (17e, 25 points) compte 3 points d’avance sur le premier relégable, Majorque (22 points), qui affrontera Getafe, ce dimanche (18h30).