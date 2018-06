La Liga vient - via un communiqué officiel - de dévoiler de façon partielle les résultats de la vente de ses droits télévisuels pour la période 2019/2022. Et Javier Tebas a de quoi se frotter les mains, puisque sur le total perçu grâce à la vente des droits sur la scène nationale s’élève à 1,140 milliard d’euros par saison, soit 15% de plus par rapport à la période précédente.

Et les droits TV internationaux vont aussi permettre aux clubs espagnols de renflouer les caisses. 897 millions d’euros par an sur les cinq prochaines saisons, soit une hausse de 30% par rapport à la période précédente.