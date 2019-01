Après le succès d’Alavés contre Valence un peu plus tôt dans la journée, Huesca et le Betis Séville s’affrontaient pour le compte de la 18e journée. La lanterne rouge voulait revenir et ne pas rester distancée, tandis que le Betis Séville pouvait revenir à un point du Real Madrid (5e).

En première mi-temps, Huesca avait les occasions les plus franches mais le Betis Séville conservait bien le ballon et ouvrait finalement le score au retour des vestiaires. Sanabria transformait un penalty concédé par Etxeita (55e, 0-1). Huesca passait ensuite proche de l’égalisation mais ni Miramon, ni Cucho ne trouvaient la faille, avant que Ferreiro ne remette les deux équipes dos à dos (1-1, 74e). Et finalement, Rivera donnait l’avantage aux locaux (2-1, 81e) et offrait un précieux succès à la lanterne rouge, le premier depuis le 19 août dernier.