Pour le compte de la 26e journée de Liga, la lanterne rouge Huesca affrontait sur sa pelouse le FC Séville, 6e du championnat. Si les visiteurs restaient sur 9 matches sans victoire à l’extérieur, les locaux voulaient se relancer et revenir à un point de Villarreal, barragiste, et Vallecano, avant-dernier. Et dès le début de match, Juanpi ouvrait le score pour la lanterne rouge (1-0, 7e). Si Promes et Ben Yedder (17e) ne parvenaient pas à égaliser, Séville rentrait aux vestiaires mené.

Au retour des vestiaires, Ben Yedder voyait son but refusé pour hors-jeu (68e). A quelques minutes du terme, Mercado était accroché dans la surface. Ben Yedder transformait (1-1, 83e). Et dans les dernières secondes, Munir pensait offrir le succès aux siens mais l’arbitre refusait pour hors-jeu (90e+1). Et finalement, dans les dernières secondes, Avila tuait le FC Séville, concluant un beau mouvement collectif (2-1, 90e+9). Huesca revient à un point des barragistes.