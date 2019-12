Il y a un peu plus de deux semaines, la Liga annonçait la démission de Javier Tebas. Avec un but, forcément : pouvoir se représenter aux prochaines élections, comme l’oblige la loi. Et sans véritable surprise, le sulfureux dirigeant a été à nouveau élu président, pour les quatre prochaines années.

Souvent décrié par les supporters espagnols notamment à cause des horaires des rencontres de championnat ou de ses sorties médiatiques polémiques, il s’est mis la plupart des clubs dans la poche en parvenant à faire grimper les revenus liés aux droits TV, en plus d’avoir mis en place des mesures ayant remis les finances des formations espagnoles dans le vert.