À la fin du mois de janvier prochain, le FC Barcelone pourrait affronter Girona, pour la 21e journée de Liga, à Miami aux États-Unis. C’est en tout cas la volonté du président de la Ligue espagnole, Javier Tebas, qui fait face aux refus de la Fédération, du syndicat des joueurs, et de Florentino Pérez, le président du Real Madrid. Ce dernier avait déclaré qu’il ne savait pas « à quels intérêts cela répondait, mais pas aux intérêts des clubs et des supporters. »

Dans une interview pour le média américain CNN, relayée par As, Tebas s’est défendu contre le boss merengue. « Je crois que le Real Madrid dit une chose à un endroit, et de l’autre dit le contraire. Nous devons nous rappeler que celui qui organise le match et qui s’occupe du plan stratégique avec nous aux États-Unis est Relevant, qui organise les tournois ICC (International Champions Cup) en été, auxquels prend part le Real Madrid. Ce qui se passe, c’est que Madrid a peut-être mis en avant un certain populisme. Je me fiche de ce que pense Madrid parce que c’est volontaire. »