Tout proche des places européennes, le Real Betis Balompié pouvait doubler le rival du Séville FC en cas de succès contre le Celta Vigo. Mal en point avec une dix-septième place, les Galiciens pouvaient prendre leur distance avec la zone de relégation. Très équilibrée, la première période ne permettait pas aux deux formations de se départager.

Finalement, le Real Betis Balompié accélérait et parvenait à ouvrir le score en fin de rencontre. Auteur d’un déboulé sur la gauche, Christian Tello frappait au but. Ruben Blanco détournait le ballon mais Jesé Rodriguez se jetait et propulsait la sphère au fond des filets (80e). Son premier but sous ses nouvelles couleurs. Avec cette victoire 1-0, la formation de Quique Setien remonte au sixième rang.