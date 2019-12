Seizième journée de Liga en Espagne où Levante accueillait Valence à l’occasion d’un derby ! Dans ce match un peu fou, Roger Marti s’est d’abord mué en héros, ouvrant le score d’un tir placé au premier poteau (11e) et doublant la mise sur penalty neuf minutes plus tard (2-0, 20e). Mais il a ensuite permis à Valence de réduire le score, manquant son dégagement sur un corner che et trompant Aitor Fernandez Abarisketa (1-2, 45e+3).

Dans le deuxième acte, c’est Kevin Gameiro qui a endossé le costume de super-héros ! Le Français a inscrit un doublé en deux minutes et renversé la rencontre. Servi par Rodrigo, il a piqué le ballon devant le portier adverse (2-2, 57e). Dans la surface, il a ensuite parfaitement croisé un tir du pied droit (2-3, 59e). En fin de match, Ferran Torres est venu corser l’addition sur une ouverture sublime de Rodrigo (2-4, 88e). Avec ce succès dans le derby, Valence est désormais septième et compte autant de points que la Real Sociedad, quatrième.