Dans une mauvaise dynamique, l’Athletic Bilbao avait enchaîné quatre défaites de rang et a glissé au onzième rang de la Liga. Le club basque devait affronter Villarreal pour le compte de la 26e journée de championnat. Une rencontre lors desquels les locaux ont fait le travail.

Après une première mi-temps nulle et vierge, Pau Torres touchait le ballon de la main dans la surface adverse (54e). Raul Garcia se chargeait de frapper le penalty et le transformer (56e). Inaki Williams a également eu sa chance sur penalty, mais Sergio Asenjo a stoppé sa tentative (66e). Cette victoire 1-0 permet à l’Athletic Bilbao de se relancer et de reprendre place dans la première partie de tableau.