Choc de la 27e journée de Liga, le duel entre l’Atlético de Madrid et le Séville FC pouvait faire saliver les amoureux du ballon rond. Cruciale dans la lutte pour les places qualificatives en Ligue des Champions, cette rencontre voyait les Colchonreos (5e) et les Andalous (3e) croiser le fer. Et la rencontre démarrait fort avec Alvaro Morata à la baguette. L’attaquant espagnol reprenait un centre mais la défense sévillane éloignait le danger de peu (6e). Suso répondait avec une belle occasion (16e) avant que Luuk de Jong ouvre le score d’un bel enchaînement après un petit numéro de Joan Jordan sur la droite (1-0, 19e). Auteur d’une main dans la surface, Diego Carlos relançait l’Atlético de Madrid. Alvaro Morata se chargeait de frapper le penalty et égalisait sans trembler (1-1, 32e).

La confiance changeait de côté et Koke se distinguait d’une belle remontée de balle avant de décaler Joao Felix sur la gauche de la surface. L’attaquant portugais ne tremblait pas au moment d’ajuster le gardien (2-1, 36e). Au lieu de couler, Séville repartait de plus belle avec une tête de Sergio Reguilon (38e) et était récompensé en obtenant un penalty (42e). C’est l’ancien Marseillais Lucas Ocampos qui se chargeait de le tirer et trouvait la faille (2-2, 43e). En seconde période, l’Atlético de Madrid poussait fort pour reprendre l’avantage, mais ni Yannick Carrasco (64e et 70e) ni Diego Costa (69e) ne parvenaient à faire la différence (70e). Séville poussait plus fort dans la fin de match, mais le score n’évoluait plus (2-2). Au classement, les deux équipes stagnent. Quatrième, Getafe peut monter sur le podium ce soir en cas de victoire contre le Celta de Vigo.