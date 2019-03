A quelques jours de son déplacement à Turin en Ligue des Champions, l’Atlético de Madrid recevait Leganés pour la 27e journée de Liga. Les compagnons d’Antoine Griezmann devaient l’emporter pour revenir provisoirement à quatre points du Barça, qui défie le Rayo Vallecano dans la foulée (18h30, suivez le match sur notre live commenté).

Si Griezmann (6e) et Arias (41e) ne parvenaient pas à ouvrir le score, l’attaquant français cédait sa place à la mi-temps. Et au retour des vestiaires, l’Atlético de Madrid obtenait un penalty que transformait Saul en deux temps (1-0, 50e). Lemar s’offrait ensuite deux grosses occasions mais ne parvenait pas à trouver le chemin des filets (52e, 62e). L’Atlético de Madrid l’emportait finalement (1-0) et revient ainsi à 4 longueurs du FC Barcelone.