Une victoire pour revenir à trois points du FC Barcelone. Tel était l’objectif de l’Atlético de Madrid contre l’Athletic Bilbao cet après-midi, en plus de celui de reprendre 6 points d’avance sur le Real Madrid, vainqueur un peu plus tôt du Celta de Vigo (2-0). Et pour cette rencontre, Griezmann, Costa et Morata étaient alignés offensivement.

Mais malgré cette attaque, l’Atlético de Madrid n’arrivait pas à inquiéter la défense de Bilbao. Les Basques passaient même proche de marquer mais Oblak intervenait (35e). Au retour des vestiaires, Muniain butait également sur le Slovène (65e). Finalement, Inaki Williams ouvrait le score en suivant bien une frappe trop croisée de Cordoba (1-0, 73e). Les Colchoneros sombraient et Kodro doublait la mise (2-0, 85e). L’Atlético de Madrid s’inclinait (2-0) et laisse ainsi l’occasion au FC Barcelone de prendre 10 points d’avance en tête de la Liga.