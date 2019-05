Cet après-midi, Antoine Griezmann a probablement disputé son dernier match sous les couleurs de l’Atlético de Madrid, lui qui a annoncé qu’il partait du club mardi dernier, sans que sa prochaine destination ne soit connue. Et pour ce clap de fin du Français sous les couleurs des Colchoneros, son équipe est allée décrocher un nul sur la pelouse de Levante (2-2), alors qu’elle était menée 2-0 à la mi-temps.

Les Granotes ont rapidement pris l’avantage dans cette partie, grâce à deux buts de Cabaco (1-0, 06e) et Marti (2-0, 36e), suite à une énorme erreur défensive madrilène. Les hommes de Diego Simeone se compliquaient la tâche en seconde période, puisqu’Ángel Correa était expulsé, après consultation de la VAR, pour un mauvais coup sur un joueur de Levante (51e). Mais ils allaient trouver les ressources pour ne pas finir la saison sur une défaite, grâce à un missile de Rodrigo (2-1, 69e) et au premier but du tout jeune Sergio Camello, 18 ans, pour son premier match chez les professionnels (2-2, 79e). L’Atlético conclut donc sa saison à la 3e place de la Liga, alors que Levante est actuellement 14e.