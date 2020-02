La 25e journée de Liga prenait fin ce soir du côté du Wanda Metropolitano avec un sacré match. L’Atlético de Madrid et Villarreal s’affrontaient ainsi avec les places de qualification pour la Ligue des Champions dans le viseur. Et les Colchoneros ont pris le meilleur sur leur rival du soir avec cette victoire 3-1.

Au quart d’heure de jeu, la recrue hivernale Paco Alcacer donnait l’avantage aux Jaunes d’une belle frappe de l’extérieur de la surface. Mais Angel Correa, toujours lui, égalisait avant la pause (1-1, 40e). Servi par l’Argentin, Koke doublait la mise de la tête (2-1, 64e). On notera la belle transversale de João Félix au début de l’action, lui qui signait son retour après un mois de blessure. Et le Portugais allait ensuite marquer, d’une frappe de l’extérieur de la surface (3-1, 74e). Une belle semaine pour l’Atlético après sa victoire face à Liverpool. Diego Simeone et ses hommes remontent à la quatrième place, à égalité de points avec le troisième, Séville.