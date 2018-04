L’Atlético recevait Levante cet après-midi au Wanda Metropolitano. Les Colchoneros, bons deuxièmes, devaient cependant gagner sous peine de voir le Real Madrid s’approcher. En face, une équipe de Levante qui a déjà plus ou moins sécurisé son maintien en Liga. Et les Rojiblancos l’ont emporté assez facilement (3-0).

Angel Correa a ainsi mis les siens devant peu après l’heure de jeu (33e), et Antoine Griezmann a signé son 19e but de la saison en championnat d’une belle reprise de volée dans la surface (48e). Fernando Torres, entré sous l’ovation du stade après avoir annoncé son futur départ, s’est lui aussi distingué avec une belle volée pour le 3-0 (77e). L’Atlético distance donc un peu plus Valence, désormais six points derrière.