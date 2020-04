Tout comme ses voisins européens, l’Espagne n’a pas encore décidé de la date de reprise de la Liga. La Fédération espagnole de football (RFEF) veut terminer la saison mais selon Sport, elle réfléchit à tous les cas de figure possibles notamment celui de ne pas aller au bout de la compétition. Et la RFEF se pose des questions concernant l’attribution des places européennes la saison prochaine si cette décision venait à être prise.

En ce sens, la Fédération espagnole tient une réunion de sa commission déléguée ce jeudi au cours de laquelle les critères de participation aux coupes d’Europe pour la saison prochaine seront évoqués. Plusieurs scénarios sont étudiés, comme donner les places européennes aux six premiers du championnat, aux six premiers de la phase aller ou même au six premiers du classement de la saison dernière. Le dossier sera ensuite envoyé à l’UEFA, patron du football européen.