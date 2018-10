Avant notamment le Clasico entre le FC Barcelone et le Real Madrid dimanche après-midi (16h15, à suivre en direct sur notre site), la 10e journée de Liga débutait ce vendredi soir avec la rencontre entre Valladolid et l’Espanyol Barcelone. Sur la pelouse de l’Estadio José Zorrilla, les deux équipes n’ont pas su se départager (1-1).

À la vingtième minute de jeu, Iglesias profitait d’une récupération de Melendo pour s’avancer et envoyer un boulet de canon dans la lucarne de Masip pour ouvrir la marque (20e, 0-1). Et alors que la victoire était acquise, les visiteurs craquaient finalement dans les ultimes instants sur un but de Verde (90e+1, 1-1). Avec ce match nul, le club catalan rate donc l’occasion de prendre provisoirement la tête du championnat et reste dauphin du Barça. Valladolid est toujours sixième.