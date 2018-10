Après la victoire du FC Barcelone contre le FC Séville (4-2) et la défaite du Real Madrid à domicile contre Levante (1-2), l’Espanyol Barcelone avait une énorme occasion de prendre la deuxième place du championnat. Opposé à la lanterne rouge Huesca, les Catalans se sont imposés sans forcer (2-0).

En effet, bien trouvé par Didac Vila, Borja Iglesias crucifiait le gardien de Huesca et ouvrait le score juste avant la pause (41e). En seconde période, l’attaquant espagnol récidivait et inscrivait un deuxième but (65e). L’Espanyol monte à la deuxième place, à un petit point du voisin barcelonais. De son côté, Huesca reste lanterne rouge du championnat et n’a pas gagné depuis la première journée du championnat contre Eibar (2-1).