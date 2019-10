La 10e journée de Liga se poursuivait ce dimanche après-midi. Et à cette occasion, Levante recevait l’Espanyol Barcelone à la Ciutat de València. Les Catalans avaient un besoin urgent de points puisqu’ils pointaient à la dernière place du classement avant cette rencontre.

Et les Pericos ont parfaitement abordé ce match avec l’ouverture du score de Bernardo (38e). Un but qui suffit à leur bonheur pour assurer une victoire 1-0 et qui leur permet de délaisser la place de lanterne rouge (8 pts). De son côté Levante s’enfonce en milieu de tableau à la 13e position (11 pts).