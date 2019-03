L’Espanyol accueillait Valladolid pour ce match déjà décisif en vue du maintien, les deux équipes étant positionnées aux abords de la zone rouge. Et c’est finalement l’Espanyol qui a pris le meilleur sur le promu, s’imposant 3-1.

Très vite, au bout de quelques secondes seulement, Borja Iglesias mettait les siens devant au score, mais Ruben Alcaraz allait bientôt égaliser (1-1, 17e). Juste avant la pause, Sergi Guardiola manquait un penalty qui aurait pu mettre Valladolid dans une bonne position dans le temps additionnel de la première période. Et l’attaquant allait avoir de quoi le regretter, puisqu’en deuxième période, l’Espanyol allait faire le break. Premièrement via Mario Hermoso (2-1, 56e), puis par Wu Lei, servi par Darder (3-, 65e). Le premier but en Espagne pour la star chinoise. L’Espanyol prend de l’air et monte jusqu’à la 11e place, Valladolid est 16e.