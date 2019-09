C’est un match attendu par tous les amoureux de football ! À l’occasion de la 10e journée de Liga, le FC Barcelone recevra le Real Madrid au Camp Nou pour El Clásico.

Si la date du samedi 26 octobre était déjà connue, on connait désormais l’heure à laquelle sera donné le coup d’envoi. Et pour que cette rencontre soit visionnée par le plus grand nombre, elle débutera à 13h00 ! À vos agendas.

