Lors de cette 26e journée de Liga, Leganés l’a emporté face à Levante sur le score de 1-0. Le but signé par Oscar Rodriguez, joueur prêté par le Real Madrid, aura suffi pour empocher les trois points.

Après un début de saison moyen, les Pepineros reviennent fort et se retrouvent même aux portes de la première partie de tableau avec une 11e place. À l’inverse, les Granotes, 15e, n’avancent plus beaucoup avec cette 4e défaite lors des six derniers matches de Liga.