Plus grande rivalité footballistique, El Clásico est un petit événement chaque saison. Cette saison, le Real Madrid et le FC Barcelone se sont affrontés au Camp Nou le 18 décembre dernier. Un match certes dominé par les Merengues, mais qui s’était achevé par un triste score nul et vierge de 0-0.

Le prochain affrontement entre les deux formations aura donc lieu dans un peu moins d’un mois, le dimanche 1er mars à 21h pour le compte de la 26e journée de Liga. Un choc à l’Estadio Santiago Bernabéu qui sera particulier pour les deux équipes. En effet, le Real Madrid reçoit Manchester City quelques jours avant alors que le FC Barcelone se déplace sur la pelouse du Napoli. Dans l’optique de la course au titre, ce match pourrait avoir une importance cruciale. Après 22 journées de championnat, le Real Madrid dispose de trois points d’avance sur le FC Barcelone.