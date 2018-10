Opposée à l’Athletic Bilbao pour le compte de la 8e journée de Liga, la Real Sociedad a encore un peu plus enfoncé son adversaire du soir en s’imposant 3-1. Oyarzabal sur penalty à deux reprises (30e, 74e) et Sangalli (47e) ont trouvé le chemin des filets pour les visiteurs alors que Muniain (32e) a réduit l’écart.

La Real Sociedad fait donc un joli bond au classement et s’installe à la huitième place. De son côté, l’Athletic Bilbao n’a plus gagné en match officiel depuis six rencontres et est seizième de ce championnat d’Espagne.