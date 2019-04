Les derniers matches de la 30e journée de Liga se disputaient ce jeudi soir. Opposée au Betis, la Real Sociedad s’est imposée 2-1 devant son public. Après l’ouverture du score de Juanmi (17e), Canales égalisait pour les visiteurs (56e) mais Oyarzabal offrait la victoire aux siens (83e). Le club basque double donc son adversaire du soir et passe 9e.

Un peu plus tôt dans la soirée, Leganés était opposé à Valladolid. Dans cette rencontre, la formation de Mauricio Pellegrino a remporté les trois points grâce à un succès sur la plus petite des marges (1-0), Carrillo ayant marqué le seul but du match à la 90e+6 ! Leganés est donc 12e, Valladolid 16e.