Après le match nul et vierge entre Getafe et Levante, la 22e journée de Liga continuait ce samedi après-midi avec une rencontre opposant la Real Sociedad et l’Athletic Bilbao. À l’Estadio Anoeta, les Txuri-urdin ont renoué avec la victoire après trois matches nuls d’affilée toutes compétitions confondues (2-1). Dès la 16e minute de jeu, Oyarzabal trompait la vigilance de Herrerin après l’avoir crocheté à l’entrée de la surface (1-0).

Et juste avant la pause, Willian Jose envoyait un véritable boulet de canon dans la lucarne pour doubler la mise (45e, 2-0). Le club basque revenait en fin de match grâce à un but de Garcia, qui avait manqué son penalty (82e, 2-1), mais la Real Sociedad s’imposait tout de même. L’équipe d’Imanol Alguacil passe donc de la neuvième à la septième place. L’Athletic Bilbao reste douzième.