Dans le cadre de la 20e journée de Liga, Las Palmas recevait Valence. Sans Loïc Remy mais avec leur joueur vedette Jonathan Viera, les Amarillos ont battu (2-1) les Ches de Geoffrey Kondogbia. Les visiteurs débutent bien la partie en ouvrant le score par Mina (5e). Les locaux réagissent par Viera (20e).

Après la pause, Las Palmas obtient un penalty et Calleri le transforme (53e). Valence a fini la rencontre à neuf. Grâce à cette victoire, Las Palmas reste 19e mais revient à deux points du premier non relégable le Deportivo La Corogne. Valence perd l’occasion de rejoindre l’Atlético de Madrid à la deuxième place et stagne à la troisième.