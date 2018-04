Grâce à son succès 3-1 face à Leganés lors de la 31e journée de Liga, le FC Barcelone a marqué encore un peu plus son territoire. En effet, le triplé de Messi permet aux Blaugranas d’égaler le record de la Real Sociedad lors de la saison 79-80, avec un 38e match sans défaite en championnat.

Le Barça n’a ainsi plus perdu en Liga depuis le 8 avril 2017, c’était face à Malaga (0-2). Enfin, en inscrivant son premier but sur coup-franc, Lionel Messi égale le record de buts marqués sur coup-franc en Liga sur une saison détenu par Ronaldinho avec six réalisations.