Après un début de saison compliqué, le Betis enchaîne pour la première fois deux succès consécutif en Liga. Sept jours après avoir battu Valence sur le fil (2-1), les hommes de Rubi sont allés l’emporter 2 buts à 1 sur la pelouse du promu Majorque.

Le malheureux Iddrisu Baba Mohammed a rapidement commis l’irréparable sur Nabil Fekir dans sa surface et Joaquin se chargeait d’ouvrir le score sur penalty (0-1, 7e). Le Français ne devait à personne le deuxième but, parti dans une chevauchée dans le camp adverse, il résistait au retour d’Agbenyenu et doublait la mise d’un tir puissant (0-2, 33e). Dans le deuxième acte, une faute d’Andrés Guardado sur Daniel Rodriguez permettait à Lago Junior de réduire le score sur penalty (1-2, 55e). Le score ne bougeait plus. Le Betis grimpait à la 12e place, le Real Majorque restait englué au 17e rang.