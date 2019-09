Après un début de saison assez moyen, le Betis devait se refaire ce soir. Seulement, les Andalous avaient un sacré rival en face, puisqu’ils accueillaient Getafe, équipe européenne. La rencontre s’est finalement soldée sur un match nul 1-1.

Au quart d’heure de jeu, Jaime Mata mettait déjà le club de la banlieue de Madrid devant, sur penalty (0-1, 15e). Ça se compliquait encore plus pour les Andalous avec l’expulsion de William Carvalho (25e). Mais les Azulones ne faisaient pas le break, et, fauché dans la surface, Nabil Fekir allait provoquer un penalty. Joaquin le transformait à merveille (1-1, 73e). Le score n’a plus bougé, et il faut signaler le rouge de Loren dans le temps additionnel. Le Betis est quinzième, Getafe dix-huitième.

