Pour le compte de la 29e journée du championnat d’Espagne, le Celta de Vigo (18e, 25 points) accueillait Villarreal (17e, 29 unités) pour ce match très important pour le maintien. Dans leur Estadio de Balaídos, les Célticos ont totalement renversé leurs adversaires du jour en s’imposant 3-2 après avoir été menés 2-0.

Après des réalisations de Toko-Ekambi (11e) et Alfonso (15e) pour le sous-marin jaune, le Celta de Vigo revenait en effet dans la partie grâce à Aspas (50e) et Gomez (71e). En fin de rencontre, le premier buteur des locaux inscrivait un doublé sur penalty (85e) et offrait donc la victoire aux siens, qui reviennent à un point de Villarreal.