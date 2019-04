Pour le compte de la 31e journée de Liga, le Celta de Vigo était opposé à la Real Sociedad. Dix-huitièmes avant le coup d’envoi, les locaux pouvaient sortir de la zone rouge alors que les visiteurs avaient l’occasion de revenir à hauteur de l’Athletic Bilbao. Et dans ce match, l’équipe de Fran Escribá s’est imposée 3-1 grâce à un doublé d’Aspas (51e s.p, 70e) et un but de Gomez (90e+1), alors que Willian José avait ouvert le score sur penalty (32e). Le Celta de Vigo passe donc 16e.

Dans l’autre match programmé à 18h30, Levante, quinzième, accueillait la lanterne rouge Huesca. Au final, les deux formations se sont quittées sur un match nul (2-2). Roger (19e) et Morales sur penalty (65e) ont marqué pour les locaux, tandis qu’Enric (63e) et Avila (69e) sont les buteurs adverses. Chaque équipe conserve sa place.