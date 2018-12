La quinzième journée de Liga nous offrait une affiche alléchante entre Villarreal et le Celta Vigo. Les locaux, en difficulté cette saison avec une 17e place, voulaient à tout prix s’imposer afin de recoller aux équipes classées plus haut. En face, le Celta voulait couler le sous marin jaune et se donner de l’air en remontant dans la première partie de tableau. Et ce sont bien les visiteurs qui se sont imposés (2-3). Brais Mendez était l’homme de la première période.

Le milieu du Celta s’offrait une énorme occasion mais butait sur Asenjo (19e), avant de trouver le poteau quelques secondes plus tard (20e). Si Aspas butait sur Asenjo (42e), Brais Mendez trouvait enfin la faille d’une frappe à l’entrée de la surface (0-1, 44e). Au retour des vestiaires, c’est Yokuslu qui doublait la mise pour le Celta de la tête (0-2, 49e), avant que Gomez ne crucifie Asenjo à son tour (0-3, 52e). À noter que sur ces deux buts, Brais Mendez était à la passe. En fin de match, Bacca réduisait le score (1-3, 83e) avant de s’offrir un doublé et faire renaître l’espoir (2-3, 87e). Cependant, c’était trop tard et les visiteurs s’imposaient finalement (2-3) pour remonter à la 10e place. De son côté, Villarreal coule à la 17e place.