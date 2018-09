En déplacement sur la pelouse de Gérone pour le compte de la quatrième journée de la Liga, le Celta Vigo n’a pas réussi à confirmer son excellent début de saison. Les coéquipiers de Sofiane Boufal se sont heurtés à une solide formation catalane. L’Urugayen Cristhian Stuani a ouvert le score (22e) mais Iago Aspas a rapidement égalisé pour Vigo (34e).

Une joie de courte durée pour les Célticos qui encaissaient un nouveau but d’Alcala (37e). En seconde période, Cristhian Stuani s’offrait ensuite un doublé (56e). Le but en fin de rencontre de Sofiane Boufal n’a pas eu d’incidence sur le résultat et Gérone s’impose 3-2. Le Celta reste toutefois sur le podium avec 7 points.