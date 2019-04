La capitale de la Communauté autonome d’Andalousie était ce soir le théâtre d’un derby, comptant pour la 32e journée de Liga, avec l’Europe en point de mire pour le Séville FC, comme pour le Betis. Au stade Ramón Sánchez Pizjuán, après avoir pris les devants en milieu de premier acte, par l’intermédiaire de Munir El Haddadi (1-0, 26e), les locaux ont fait la différence en seconde période, grâce à Pablo Sarabia (59e) et Franco Vazquez (64e), pour s’imposer 3 buts à 2.

Alors que Giovanni Lo Celso avait égalisé au retour des vestiaires (1-1, 55e) et que Cristian Tello, entré en fin de match, avait réduit l’écart d’un maître coup franc (3-2, 82e), l’avantage acquis par les Blanquirrojos suffit à leur bonheur. Avec ce succès, les hommes de Joaquin Caparros reprennent provisoirement la 4e place, qualificative pour la Ligue des champions, à Getafe, qui jouera demain sur la pelouse du Real Valladolid. Neuvième, le Betis rechute et reste à deux longueurs de la Ligue Europa à six journées de la fin du championnat.