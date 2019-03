Trois jours après la victoire du FC Barcelone à Santiago Bernabeu en Copa del Rey (0-3), les meilleurs ennemis d’Espagne s’affrontaient, cette fois en championnat, et toujours dans l’enceinte madrilène. Si les Catalans pouvaient prendre 10 points d’avance sur l’Atlético de Madrid et 12 sur le Real Madrid, les Merengues pouvaient chiper la 2e place à leur voisin et revenir à seulement 6 points du leader barcelonais. Pour ce match, Santiago Solari alignait Bale et Vinicius aux côtés de Benzema devant. En face, Ernesto Valverde titularisait Arthur dans l’entrejeu, aux côtés de Rakitic et derrière le trio offensif Messi-Suarez-Dembélé. La première occasion était pour Bale, mais le Gallois ne cadrait pas son coup-franc (3e). Benzema croisait ensuite trop sa frappe (10e), et Lenglet puis Ter Stegen empêchaient le Real Madrid de prendre les devants (13e). Le Barça se montrait enfin dangereux et Messi voyait son piqué passer à côté (19e).

Et finalement, Barcelone ouvrait le score. Rakitic, auteur d’un énorme match, était lançait par Roberto. Le Croate prenait le dessus sur Ramos et surprenait Courtois d’une petite louche (0-1, 26e). Reguilon tentait d’égaliser mais ne cadrait pas (32e), avant que Suarez ne bute sur Courtois dans l’autre sens (39e). Au retour des vestiaires, Ter Stegen repoussait une frappe de Vinicius avant que Dembélé n’arme une frappe trop tendre pour inquiéter Courtois (56e). Le match était décousu et Reguilon, puis Vinicius, ne parvenaient pas à profiter d’une petite erreur de Rakitic (60e). De son côté, Dembélé croisait trop sa frappe alors que Suarez était seul en retrait (70e), avant que Vinicius ne prenne sa chance, sans cadrer (71e), imité dans la foulée par Casemiro (72e). Benzema tentait d’égaliser mais butait sur Ter Stegen (87e). En fin de match, Messi tentait de tuer le match mais sa frappe flirtait avec la lucarne (90e+2). Le FC Barcelone s’imposait donc encore à Santiago Bernabeu et prend ainsi 12 points d’avance sur le Real Madrid, et 10 sur l’Atlético de Madrid, qui se déplacera à la Real Sociedad dimanche (18h30).