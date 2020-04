Après le FC Barcelone, l’Atlético de Madrid ou encore l’Espanyol Barcelone, un autre club espagnol passe au chômage partiel. Il s’agit du FC Séville. Le club andalou a officialisé la nouvelle ce mercredi matin via un communiqué. Cette mesure concerne 360 personnes salariées du club : 254 de la structure sportive et 106 de l’entité non sportive. Entraîneur, joueurs et staff de l’équipe première verront leurs émoluments être réduits de 70%.

« La suspension indéfinie de la Liga et des compétitions européennes a considérablement affecté l’activité du club, de sorte que le Conseil, dans un exercice de responsabilité, a décidé de présenter un ERTE (chômage partiel). Un principe a été atteint en accord avec la première équipe et le staff technique, qui se concrétisera dans les prochains jours », peut-on lire dans le communiqué.