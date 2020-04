Comme la plupart des championnats dans le monde entier, la Liga a récemment été suspendue, et pour une durée indéterminée, à cause de la pandémie de coronavirus. Les acteurs du ballon rond doivent eux aussi rester chez eux et les joueurs sont dans l’obligation de garder la forme à la maison. Mais en coulisses, les instances espagnoles se penchent déjà sur la suite de la saison, et l’organisation de la reprise.

Dans un document que se sont procurés les médias espagnols, et repris par Marca, la Ligue prévoit une reprise progressive des entraînements : dans un premier temps, les joueurs devraient s’entraîner seul, avant de travailler par groupe de huit et enfin tous ensemble, avec ballon. Une pré-saison d’environ 15 jours avant la reprise pourrait également être choisie, avec des tests réguliers pour le Covid-19. Mais pour le moment, ce projet serait seulement à l’étude...