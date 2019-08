Après la victoire du Real Madrid contre le Celta de Vigo (3-1) et le match nul entre le Valencia CF et la Real Sociedad (1-1), la première journée de Liga se poursuivait ce samedi avec une rencontre entre Majorque et Eibar. À l’Estadio de Son Moix, le promu a remporté les trois points devant son public (2-1).

Après l’ouverture du score de Daniel Rodriguez au terme d’une belle percée (4e, 1-0), Paulo Oliveira a égalisé après la pause à la suite d’un corner (57e, 1-1). Mais les hommes de Vicente Moreno n’ont pas lâché et le malheureux Oliveira a ensuite marqué contre son camp (75e, 2-1). Un succès qui permet à Majorque de s’installer juste derrière le Real Madrid avant les dernières rencontre de cette 1ère journée.

