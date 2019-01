Deux rencontres de Liga se disputaient cet après-midi. Dans le sud de Madrid, le Rayo Vallecano accueillait la Real Sociedad ; deux formations plutôt en forme en ce moment. Et elles se sont ainsi quittées sur un nul (2-2), grâce à des buts de Comesaña (1-0, 22e), Embarba (2-0, 28e) pour les locaux et de Hector Moreno (2-1, 39e) et Willian José (2-2, 82e) pour les Basques. Le Rayo n’est plus qu’à un point du maintien, alors que la Real est maintenant huitième.

Dans l’autre rencontre, Levante affrontait Valladolid devant son public, parvenant à s’imposer sans soucis majeurs (2-0). Coke a donné l’avantage aux Granotas (1-0, 42e) et Roger a plié le match (2-0, 95e) pour ceux sont maintenant dixièmes, pendant que le promu enchaîne sur un cinquième match de rang sans succès.