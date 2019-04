Malheur au vaincu ce soir en Liga puisque le Rayo Vallecano (19e) recevait le SD Huesca (20e) pour le compte de la 33e journée. Un match crucial pour deux formations qui jouent leur survie dans l’élite espagnole. Après une première période relativement équilibrée, les locaux ont pensé ouvrir le score.

Servi dans le dos de la défense, Raul De Tomas s’est présenté devant le gardien de Huesca et a déposé le ballon au fond des filets (52e). Son but a été refusé pour une position de hors-jeu. Au final, ce score de 0-0 n’arrange personne. Le Rayo Vallecano compte 5 points de retard sur le premier non relégable (Levante) contre 7 points de retard pour Huesca.