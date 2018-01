Battu par le FC Barcelone lors de son dernier match de Liga (3-0), le Real Madrid devait absolument réagir. Ce sera finalement un match nul décevant pour les joueurs de Zinedine Zidane accrochés par le Celta Vigo. Contre un club galicien accrocheur, les Merengues se sont fait surprendre. Redoutable en contre, l’actuel 14e de Liga a mis le feu à plusieurs reprises dans la défense madrilène. C’est d’ailleurs, la formation dirigée par Juan Unzué qui est la première à ouvrir le score. Lancé en profondeur par Iago Aspas, le Danois Daniel Wass s’offre alors une longue course vers le but de Keylor Navas. L’ancien joueur d’Evian-Thonon-Gaillard décide alors de lober le gardien costaricien et donne l’avantage à son équipe (1-0 ; 33e). Le Real n’a cependant pas le temps de douter. Toni Kroos sert parfaitement Gareth Bale en contre-attaque. Le Gallois rentre alors dans la surface et crucifie le gardien de Vigo d’une frappe croisée (1-1 ; 36e).

Une égalisation rapide dont le Celta Vigo ne se remet pas. Dos au but, Cristiano Ronaldo transmet le ballon à Isco. L’ancien joueur de Malaga adresse un amour de ballon pour Gareth Bale qui dévie le ballon au fond des filets et s’offre alors un doublé (1-2 ; 38e). C’est son quatrième but en Liga cette saison. A la mi-temps, le Real Madrid semble bien parti pour s’imposer. Pourtant au retour des vestiaires, les joueurs du Celta Vigo vont reprendre en main ce match. Lancé seul face au gardien, Iago Aspas crochète Keylor Navas avant de subir une poussette du portier madrilène. L’arbitre siffle penalty mais Iago Aspas voit sa frappe détournée par le Costaricien (72e). Le Real garde la tête mais ce sera de courte durée. Servi par Daniel Wass, l’Uruguayen Maxi Gomez égalise de la tête pour le Celta (2-2 ; 82e). Le score en restera là. Avec ce match nul le Real Madrid reste 4e à 16 points du FC Barcelone et continue de douter.

