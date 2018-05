Le FC Barcelone n’a pas perdu de temps mercredi soir pour prendre les devants contre Villarreal dans son match en retard comptant pour la 34e journée de Liga. Au bout de onze minutes, Coutinho a ouvert la marque avant que Paulinho ne double mise (16e).

Et juste avant la pause, les Blaugranas ont enfoncé le clou, et de quelle manière ! Après un magnifique une-deux avec Andrés Iniesta, Lionel Messi a terminé le travail d’une reprise de volée de l’intérieur du pied (45e). Un but à consommer sans modération.