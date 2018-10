Choc du bas de tableau en Liga, le duel entre le Rayo Vallecano et Léganes s’est soldé par une victoire de ces derniers. Cet affrontement entre formations de la banlieue de Madrid s’est décidé en début de rencontre avec un but de l’ancien Monégasque Guido Carrillo (14e).

Une réalisation qui permet à Léganes de s’imposer 1-0 et de grimper à la 17e place du championnat. Dans le même temps, le Rayo Vallecano descend à la 19e place. Plus tôt dans la journée, Eibar a battu Girona (3-2) et Levante s’est défait de Getafe (1-0).

Les résultats de la journée :

Girona 2-3 Eibar : Cristhian Stuani (40e et 42e) pour Girona ; Charles (12e), Arbilla (45e) et Sergi Enrich (72e) pour Eibar

Getafe 0-1 Levante : Enis Bardhi (60e) pour Levante

Leganés 1-0 Rayo Vallacano : Guido Carrillo (14e) pour Leganés