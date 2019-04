Après le match nul entre l’Athletic Bilbao et Alavés (1-1), et la victoire de l’Atlético de Madrid face au Real Valladolid (1-0), Leganés (12e, 41 points) et le Celta de Vigo (16e, 36 pts) s’affrontaient ce samedi dans le cadre de la 35e journée de Liga. Et dans cette rencontre, les deux formations n’ont pas trouvé le chemin des filets (0-0).

Juste après l’heure de jeu, Iago Apsas était tout proche d’ouvrir le score mais Kenneth Omeruo a finalement sauvé Leganés en sortant le ballon sur sa ligne au dernier moment (66e). Avec ce match nul et vierge, les locaux grimpent d’une place (11es), mais les visiteurs ne bougent pas.