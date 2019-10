L’ambiance était à la fête à Mallorca cette semaine, après l’inattendue victoire du promu face au Real Madrid samedi dernier (1-0). Cet après-midi, les Insulaires se déplaçaient en banlieue madrilène pour affronter Leganés, lanterne rouge du championnat. Et les bourreaux du Real Madrid se sont inclinés 1-0.

C’est Martin Braithwaite qui a marqué le but qui a offert la première victoire de la saison à son équipe, peu après la demi-heure de jeu. Leganés n’est provisoirement plus dernier et passe dix-neuvième, alors que Mallorca est quinzième.