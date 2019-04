Premier relégable, Levante (18e) recevait le Real Betis Balompié (9e) pour le compte de la 34e journée de Liga. Voulant à tout prix se replacer, les Granotes ouvraient rapidement le score sur un centre de Jason vers le second poteau. A la réception, José Campaña déclenchait une lourde frappe au fond des filets (1-0, 9e). Peu de temps après, Loren Moren détournait le ballon au fond de ses buts suite à un corner de Levante (2-0, 32e).

En position de force, les locaux poursuivaient le spectacle et obtenaient un penalty. José Luis Morales le transformait d’une lourde frappe sous la barre transversale (3-0, 56e). Décidément dans un grand soir, Levante enfonçait un peu plus le Real Betis Balompié sur un coup franc d’Enis Bardhi. Coke concluait d’une reprise de volée au second poteau (4-0, 81e). Avec cette large victoire 4-0, Levante devient quatorzième tandis que les hommes de Quique Setien viennent de dire adieu à la Coupe d’Europe.