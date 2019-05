On avait un match plus que décisif dans le bas du tableau en ce samedi de 36e journée de championnat en Espagne. Levante, seizième et seulement deux points au-dessus de la zone rouge, accueillait le Rayo, dix-neuvième, à six points du maintien. Au final, Levante a écrasé son rival 4-1.

José Campaña a rapidement mis son équipe devant au score (1-0, 14e), et derrière, Morales manquait l’opportunité de signer le 2-0 sur ce penalty stoppé par Alberto Garcia (30e). Il allait finalement être l’oeuvre de Vezo (2-0, 43e). Alvaro Garcia réduisait l’écart (2-1, 71e), mais Jason pliait le match (3-1, 85e). Bardhi se mêlait lui aussi à la fête (4-1, 90e). Avec les trois points, Levante monte jusqu’à la quinzième place et fait un grand pas vers le maintien. Les Madrilènes eux sont pratiquement en D2, et pourraient même l’être officiellement demain.