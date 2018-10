Toujours aussi impressionnant de régularité dans les performances, Lionel Messi continue de marcher sur la Liga cette saison. L’attaquant argentin a réalisé un excellent mois de septembre avec trois buts et quatre passes décisives en championnat. Des prestations solides qui lui permettent d’être élu joueur du mois de la Liga.

Il s’est mis en évidence avec un doublé contre Huesca (8-2), un nouveau but face à Girona (2-2) ou encore une sublime offrande à destination de Munir El Haddadi contre l’Athletic Bilbao (1-1). La Pulga remporte cette récompense pour la quatrième fois de sa carrière et il n’est plus qu’à une longueur d’Antoine Griezmann, le joueur le plus titré.